انخفاض أسعار النفط بنحو 2.5%

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط بنحو 2.5 في المئة الخميس، تحت ضغط ضعف في أسواق الأسهم الأمريكية، وتوقعات بارتفاع إنتاج الخام في خليج المكسيك في أعقاب عاصفة ضربت المنطقة الأسبوع الماضي.

وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بفعل مخاوف اقتصادية، مع اتجاه الأسهم الأمريكية صوب التراجع، مسجلة خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.73 دولار، أو 2.7 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.93 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار، أو 2.6 في المئة، لتسجل عند التسوية 55.30 دولار للبرميل.

كانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بعدما قالت إيران إنها احتجزت ناقلة أجنبية في الخليج، وتراجعت الأسعار بعدما تبين أن السفينة كانت تحمل شحنة صغيرة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "تظهر تحركات أسعار النفط الخميس مجددا أن حل الصراع في الشرق الأوسط لا يزال بعيد المنال وأن التوترات يمكن أن تندلع في أي وقت".