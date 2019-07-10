أيرباص تتفوّق على بوينغ لأول مرة منذ 8 سنوات

المصدر: رويترز

تتجه شركة بوينغ الأمريكية إلى خسارة لقب أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، بعدما أعلنت الثلاثاء انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها في النصف الأول من العام بنسبة 37 بالمئة إلى 239 طائرة بسبب وقف تشغيل طائرتها الأفضل مبيعا 737 ماكس المستمر منذ فترة طويلة.

وجاءت تسليمات طائرات بوينغ أقل من تلك التي سلمتها ايرباص، والتي قالت اليوم إنها سلمت 389 طائرة في الفترة ذاتها، بزيادة 28 بالمئة على أساس سنوي، مما يؤهلها للتفوق على بوينغ للمرة الأولى في ثماني سنوات

وكانت رويترز أوردت أرقام تسليمات ايرباص الجمعة نقلا عن مصادر.

وتشير الأرقام إلى أنه من المرجح أن يقل عدد الطائرات التي تسلمها بوينغ في العام بأكمله عن تلك التي تسلمها منافستها الأوروبية للمرة الأولى في ثماني سنوات.



Reuters | 10-07-2019 02:01:47

ايرباص تؤكد ارتفاع تسليماتها 28% في النصف/1 من 2019

باريس 9 يوليو تموز (رويترز) - أكدت شركة ايرباص اليوم الثلاثاء أن تسليماتها ارتفعت 28 بالمئة في النصف الأول من العام، مما يؤهلها للتفوق على بوينج للمرة الأولى في ثماني سنوات، في الوقت الذي لا ترى فيه شركة صناعات الطائرات الأمريكية نهاية سريعة لوقف تشغيل طائراتها طراز 737 ماكس.

وقالت ايرباص إنها سلمت 389 طائرة في النصف الأول، مؤكدة الرقم الذي أوردته رويترز يوم الجمعة.

وأعلنت بوينج عن انخفاض تسليماتها 37 بالمئة في النصف الأول اليوم الثلاثاء بسبب وقف تشغيل طائرتها الأفضل مبيعا في أعقاب حادثين داميين.

كانت رويترز أوردت الأسبوع الماضي أن إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها ايرباص في النصف الأول والبالغ 389 طائرة من شأنه أن يضع شركة صناعة الطائرات الأوروبية على الطريق للتفوق على بوينج في 2019.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)