الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر

المصدر: رويترز

هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر الجمعة مع هبوطه بأكثر من واحد في المئة على مدار الأسبوع أمام الدولار الأمريكي بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وتزايد التوقعات بأن بنك انجلترا سيخفض أسعار الفائدة.

ودفعت بيانات أفضل من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة الدولار للصعود، وهو ما زاد من خسائر العملة البريطانية.

ويتجه الاسترليني أيضا لتسجيل خامس أسبوع على التوالي من الخسائر أمام اليورو. ويقول محللون إن التوقعات للعملة البريطانية تتدهور.

وهبط الاسترليني 0.6 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 1.2490 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من يناير عندما سجل 1.2409 دولار.

وبحلول الساعة 18:25 بتوقيت غرينتش، تعافت العملة البريطانية إلى 1.2520 دولار.

وأمام اليورو ارتفع الاسترليني 0.12 بالمئة إلى 89.58 بنس، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على خسارة قدرها 0.2 بالمئة.