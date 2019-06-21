ارتفاع أسعار النفط 5%

المصدر: رويترز

قفزت أسعار النفط أكثر من 5 بالمئة الخميس بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسًيرة، وهو ما يثير مخاوف من مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.

ولقيت أسعار الخام دعما أيضا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم لتحفيز النمو في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم، ومن هبوط في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.63 دولار، أو 4.3%، لتبلغ عند التسوية 64.45 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار، أو 5.4%، لتغلق عند 56.65 دولار للبرميل.

وضاق الفارق بين أسعار برنت والخام الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل. وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة ببنك ميزوهو في نيويورك، إن هذا التحرك جاء مع صعود الخام الأمريكي بوتيرة أسرع من برنت بسبب التأثير الإيجابي للسياسة المحتملة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، التي تضخ أكثر من 20 بالمئة من انتاج النفط في العالم، بعد هجومين على ناقلتين قرب مضيق هرمز، وهو عنق زجاجة لإمدادات الخام، وألقت واشنطن بالمسؤولية على طهران في الهجومين.

ودفع القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي والنزاع التجاري وبين الولايات المتحدة والصين أسعار النفط للهبوط في الأسابيع القليلة الماضية. وكان برنت قد سجل أعلى مستوى له في 2019 عند 75 دولارا للبرميل في أبريل.

وقالت مصادر بأوبك إن المنتجين الخليجيين بالمنظمة سيبقون انتاجهم النفطي في يوليو في حدود المستويات المستهدفة على الرغم من أن الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات ينتهي في نهاية يونيو، في إشارة إلى أن المصًدرين الخليجيين يحجمون عن زيادة الإمدادات.