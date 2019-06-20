أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات

المصدر: رويترز

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو ست سنوات اليوم الخميس بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة ربما بحلول الشهر القادم لتعزيز النمو، وهو ما أثار هبوطا حادا في الدولار.

وبحلول الساعة 17:32 بتوقيت غرينتش، قفز السعر الفوري للذهب 2.2 بالمئة إلى 1390.38 دولار للأوقية (الأونصة). وأثناء الجلسة لامست الأسعار 1392.84 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر أيلول 2013.

وتحدد سعر التسوية لعقود الذهب الأمريكية على ارتفاع 3.6 بالمئة عند 1396.90 دولار للأوقية.

وقال رايان جيانوتو مدير الأبحاث في جرانيت شيرز "كان التحوّل في التوقعات أكبر من الأثر الفعلي في حد ذاته"، مشيراً إلى بيان مجلس الاحتياطي.

وأضاف قائلا "التوقعات كانت كبيرة للغاية بالنسبة لمجلس الاحتياطي، وكانت السوق تتوقع هذا، لكن مبعث الخطر الحقيقي كان ألا يرضي هذا مطالب المستثمرين للتيسير النقدي".

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحملة الذهب غير المدر للعائد وتضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

كان مجلس الاحتياطي أشار أمس الأربعاء إلى البدء في تخفيضات سعر الفائدة ربما في يوليو، قائلاً إنه مستعد لمكافحة تنامي المخاطر المحلية والعالمية في ضوء تصاعد توترات التجارة والمخاوف من تضخم ضعيف.

وتراجع الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة إلى 96.64، ليتجه صوب أكبر انخفاض له في يومين منذ فبراير 2018.

وارتفعت الفضة اثنين بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.46 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من 12 أسبوعا، ونزل البلاتين إلى 808 دولارات للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1488.50 دولار.