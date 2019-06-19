ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع

المصدر: د ب أ

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط التعاملات الأمريكية على ارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى منذ أسبوع، في ظل تفاؤل محدود بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية تصريح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن محادثة هاتفية "جيدة جدا" مع نظيره الصيني "شي جينبينج".

وأضاف "ترامب" أنه سيعقد "اجتماعا مطولا" مع "شي" على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى في اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.

في الوقت نفسه تترقب الأسواق العالمية الاجتماع المنتظر لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة والمنتظر عقده في يوليو المقبل لبحث مصير قرار خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا والذي ينتهي العمل به بنهاية الشهر الحالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 1.97 دولار أي بنسبة 3.8% إلى 53.90 دولارا للبرميل تسليم يوليو المقبل. كان سعر الخام قد تراجع في وقت سابق من تعاملات اليوم بمقدار 51.50 دولارا للبرميل، في ظل المخاوف من ضعف الطلب على الطاقة.