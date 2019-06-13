انخفاض أسعار النفط 4% وارتفاع الذهب 0.5%

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط 4% الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها للتسوية في حوالي خمسة أشهر مع تضررها من زيادة أخرى في مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات باهتة للطلب العالمي على النفط.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 2.32 دولار، أو 3.7%، لتبلغ عند التسوية 59.97 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق لخام القياس العالمي منذ الثامن والعشرين من يناير.

وأغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.13 دولار، أو 4.0%، إلى 50.72 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للتسوية لخام القياس الأمريكي منذ الرابع عشر من يناير.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين.

وارتفعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاض قدره 481 ألف برميل.

وعند 485.5 مليون برميل، فإن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017 ومرتفعة حوالي 8 في المئة عن متوسطها في خمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 وهو ما وضع أيضا ضغوطا على عقود الخام.

وتتضرر سوق النفط أيضا من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن لديه شعورا بأن واشنطن وبكين يمكنهما التوصل لاتفاق تجاري، لكنه هدد مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يبرم البلدان اتفاقا.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء مع تراجع الدولار بفعل تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا العام وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5 في المئة إلى 1332.77 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك، متعافيا من الجلسة السابقة حينما تراجع إلى 1319.35 دولار وهو أدنى مستوياته في عشرة أيام.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.4 في المئة لتبلغ عند التسوية 1336.80 دولار للأوقية.

ويجتمع صانعو السياسات في المركزي الأمريكي يومي 18 و19 يونيو في ظل تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ النمو الأمريكي وتراجع حاد في التوظيف الشهر الماضي، مما قاد الأسواق إلى أن تضع في الاعتبار خفضين لأسعار الفائدة على الأقل بحلول نهاية 2019.

ويجعل خفض أسعار الفائدة الأصول الآمنة مثل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أكثر جاذبية للمستثمرين بينما يضغط على الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 في المئة إلى 14.78 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5 في المئة إلى 808.75 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم بما يزيد على واحد في المئة إلى 1408.51 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1414.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. وواصل البلاديوم الصعود لخامس جلسة على التوالي.