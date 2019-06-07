الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في 2019

المصدر: رويترز

اتجهت أسعار الذهب، الجمعة، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري، بدعم من توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وتصاعد نزاعات التجارة العالمية، بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1330.99 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1336.20 دولارا، لكن الذهب ربح 2% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر.