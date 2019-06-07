ترجيح فرض رسوم جمركية أمريكية على المكسيك الاثنين المقبل

المصدر: د ب أ

رجح مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع المكسيكية يوم الإثنين المقبل، بسبب الهجرة غير الشرعية.

وقال بنس: "عند هذه النقطة، سيتم فرض الرسوم الجمركية يوم الاثنين المقبل، ولقد أوضحنا بجلاء ذلك للوفد المكسيكي، إن المباحثات سوف تستمر خلال الأيام القادمة، ونأمل أن تستجيب المكسيك".

وأضاف بنس فى بنسلفانيا: "يجب على المكسيك القيام بالمزيد لوضع نهاية للهجرة غير الشرعية".

وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد قد قال أمس، إن ممثلي المكسيك في المحادثات مع الولايات المتحدة، الذين يتطلعون إلى تفادي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية بسبب الهجرة غير الشرعية، قد أحرزوا تقدماً غير محدد، ولكن أحد مساعدي ترامب تنبأ بأن الرسوم ستصبح سارية المفعول في مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية عن إيبرارد قوله للصحفيين بمقر وزارة الخارجية، حيث التقى بعدد من المسؤولين الأمريكيين الخميس: "المحادثات ستستمر بعد ظهر اليوم -بالتوقيت المحلي- ولم تنته بعد.. أعتقد أنهم يتقدمون ..في فترة ما بعد الظهر، سأكون قادرًا على الكشف عن تطورات أكثر دقة".

وفي وقت سابق، قال مرسيدس شلاب، أحد المساعدين بالبيت الأبيض، إن المكسيك لم تعرض قيامها بما يكفي للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.