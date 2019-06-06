صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر على الاقتصاد الأمريكي

المصدر: وام

أكد صندوق النقد الدولي اليوم أن تصعيد النزاعات التجارية و أي تباطؤ مفاجىء في الأسواق المالية قد يشكلان مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.

وقال الصندوق في تقرير له إن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لتحقيق نمو عند 2.6 بالمئة هذا العام، وهو معدل أسرع من توقعات النمو التي أصدرها صندوق النقد في أبريل الماضي والبالغة 2.3 بالمئة ويدعمه تيسير للأوضاع في الأسواق المالية.

وأوضح مسؤولون في صندوق النقد الدولي أن النظام المالي الأمريكي يبدو عرضة بشكل متزايد لنقاط ضعف، وأن الأوضاع الاقتصادية قد تتعثر مع شعور المستثمرين بقلق أكبر بشأن النزاعات التجارية للولايات المتحدة.

وقال نيغل تشوك، رئيس بعثة صندوق النقد إلى الولايات المتحدة في مؤتمر صحفي: "ذلك هو عامل الخطر الذي نشعر بأنه أكبر مبعث قلق لدينا حيال الاقتصاد الأمريكي".

وأضاف صندوق النقد الدولي إن الهيئات المنظمة للقطاع المالي الأمريكي لم تفعل ما يكفي للتصدي لنقاط ضعف متزايدة في النظام المالي.. محذرا من أضرار محتملة على الاقتصاد الأمريكي.