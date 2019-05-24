النفط يتراجع بنسبة 4.5%

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، أمس، مواصلةً خسائر الجلسة السابقة، في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 3.15 دولارات، أو ما يعادل 4.5%، مسجلةً 67.84 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.27 دولارات، أو ما يعادل 5.2% إلى 58.22 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام بالفعل 2% في اليوم السابق.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع الأولية في بنك ساكسو: «المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على النفط من جراء التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي تضغط أيضاً على أسعار النفط».

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