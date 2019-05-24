النفط يواصل خسائره و«برنت» يهوي 4.5%

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، أمس، مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 3.15 دولارات، أو ما يعادل 4.5% مسجلاً 67.84 دولاراً للبرميل مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.27 دولارات، أو ما يعادل 5.2% إلى 58.22 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام بالفعل 2% في اليوم السابق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت في الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو عام 2017 بفعل ضعف الطلب من المصافي.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع الأولية في بنك ساكسو: «المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على النفط جراء التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي» تضغط أيضاً على أسعار النفط.

وكانت الوكالة الأمريكية لأنباء الطاقة قد أعلنت أن المخزونات التجارية للخام ارتفعت في الأسبوع الذي انتهى في 17 مايو بمقدار 4.7 ملايين برميل، والوقود بمقدار 3.7 ملايين برميل والمنتجات المعالجة الأخرى 800 ألف برميل، وهي كميات أكبر بكثير مما كان متوقعاً.

وعادة يفسر ارتفاع في المخزونات الأمريكية على أنه مؤشر سيئ من قبل الوسطاء الذين يرون فيه دليلاً على تراجع في الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال جيفري هالي، المحلل في مجموعة «أواندا» المالية، إن «الزيادة الهائلة في الاحتياطات الأمريكية للخام ليلاً ضربت برنت والنفط الخفيف معاً».

وأضاف أن «هذا الارتفاع غير المتوقع الثاني خلال أسبوعين، يأتي ليبرر في مكان ما موقف (منظمة الدول المصدرة للنفط) أوبك في تلميحها إلى ضرورة الإبقاء على خفض الإنتاج وإلى أن زيادة الأسعار حالياً هشّة».

وتتابع الأسواق بدقة التصعيد التجاري الصيني الأمريكي. وقال مصرف «إيه إن زد بنك» في مذكرة إن «القلق المتزايد من المأزق في المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية يواصل دفع أسعار المواد الأولية باتجاه الأسفل».