تراجع حاد في أسعار النفط

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا حادا في تعاملات الأربعاء، مع إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزون النفط الأمريكي بشدة خلال الأسبوع الماضي.

كما تضررت أسعار النفط من المخاوف من تراجع الطلب عليه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتداعيات الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 1.71 دولار؛ أي بنسبة 2.7% إلى 61.42 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة امس، ارتفع المخزون الأمريكي من الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.7 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 600 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون الديزل بمقدار 800 ألف برميل.

كانت معلومات معهد البترول الأمريكي الصادرة أول أمس أظهرت ارتفاع مخزون الخام بمقدار 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 17 مايو الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 599 ألف برميل.