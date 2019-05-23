مخزونات النفط الأمريكي لأعلى مستوى منذ يوليو 2017

المصدر: رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017، بسبب ضعف إنتاج المصافي لاسيما في منطقة الغرب الأوسط. وارتفعت مخزونات الخام 4.7 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 17 مايو مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاضها 599 ألف برميل وساهم ذلك في زيادة إجمالي مخزونات الخام، التي لا تتضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للحكومة الأمريكية، إلى 476.8 مليون برميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو 2017.

وجاء بعض تلك الزيادة في المخزونات من مبيعات من الاحتياطي الاستراتيجي، الذي انخفض هذا الأسبوع 1.1 مليون برميل، في بيع للأسبوع الرابع على التوالي.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017 عند 49.1 مليون برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 98 ألف برميل يومياً مع انخفاض معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية إلى 89.9 في المئة من إجمالي طاقتها. وهبطت تلك المعدلات في الغرب الأوسط إلى 82.7 في المئة من الطاقة الإجمالية، مسجلة أدنى مستوياتها لشهر مايو منذ 2013.

وزادت مخزونات البنزين 3.7 ملايين برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز هبوطاً قدره 816 ألف برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 768 ألف برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 48 ألف برميل.