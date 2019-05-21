«جوجل» تصدم «هواوي» وملايين المستخدمين

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

يتوقع أن يتأثر مئات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية بقرار «جوجل» قطع علاقة نظامها التشغيلي «أندرويد» بمجموعة «هواوي» الصينية العملاقة.

ويعني القرار أنه لن يعود بمقدور مشتري الهواتف التي ستطرحها هواوي في المستقبل الوصول إلى خدمات جوجل على غرار البريد الإلكتروني «جيميل» وخرائط «جوجل مابس»، بينما سيحرم مستخدمو أجهزة هواوي المتاحة في الأسواق حالياً من تحميل أي تحديثات مقبلة لنظام أندرويد.

وباعت هواوي نحو 203 ملايين هاتف العام الماضي، مقارنة بـ150 مليوناً في 2017، بحسب شركة «غارتنر» لمتابعة البيانات متجاوزة بذلك «آبل» لتهدد «سامسونغ» التي تتصدر القائمة. وباعت هواوي 59 مليون جهاز محمول في الربع الأول من 2019 قبل نزاعها الأخير مع الإدارة الأمريكية. ويواجه المستخدمون الآن خطر خسارة القدرة على الوصول إلى تحديثات مهمة لنظام أندرويد، رغم أن هواوي ذكرت أنها ستواصل تقديم تحديثات أمنــية. وسيكون على هواوي في نهاية المطــاف أن تؤسس نظامها التشغيلي الخاص لتجاوز حظر جوجل. لكنه أمر يتطلب بعض الوقت.

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