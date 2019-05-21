الحرب التجارية تضرب مؤشرات الأسهم

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

تأثرت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع مؤشر كل من فرانكفورت وباريس بنسبة 1.5% أمس، بينما تماسك مؤشر بورصة لندن.

وتبع الجنيه الإسترليني مؤشر البورصة، وعوض بعض الخسائر بعد أن سجل الأسبوع الماضي أكبر هبوط أسبوعي له في ستة أشهر، ليرتفع أمس 0.2% إلى 1.2736 دولار ويزيد 0.1% أمام اليورو إلى 87.62 بنساً.

وعلى الجانب الأمريكي من الأطلسي، تراجع المؤشر ناسداك المجمع أكثر من 1% أمس، بفعل المخاوف من تداعيات الحملة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية على شركات التكنولوجيا الرئيسية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 108.69 نقطة بما يعادل 0.42% ليفتح عند 25655.31 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.59 نقطة أو 0.62% إلى 2841.94 نقطة، وهبط ناسداك 102.22 نقطة أو 1.31% إلى 7714.06 نقطة.

ووفي اليابان أضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهماً 57.75 نقطة، أو 0.27%، ليصل إلى 21307.84 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية صباح أمس. لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسر 0.91 نقطة، أو 0.06%.