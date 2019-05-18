إكسون موبيل تسحب 50 أمريكيا من حقل نفطي عملاق جنوب العراق

المصدر: د ب أ

أفادت مصادر نفطية عراقية اليوم السبت بان شركة إكسون موبيل النفطية الامريكية شرعت بسحب 50 من عمالها الذين يحملون الجنسية الامريكية من حقل غربي القرنة الأول العملاق في محافظة البصرة إلى دبي.

وقالت المصادر إن شركة اكسون موبيل الامريكية بدأت منذ فجر اليوم بعملية نقل 50 من العاملين الذين يحملون الجنسية الامريكية في حقل غربي القرنة الأول في محافظة البصرة إلى دبي، عبر مطار البصرة الدولي على خلفية التصعيد الأمريكي الايراني في المنطقة.

وأضافت المصادر أن عمليات انتاج النفط الخام في حقل غربي القرنة الاول متواصله بشكل اعتيادي وتدار بأيدي عاملة عراقية .

وذكرت أن شركات أخرى تستعد للمغادرة عبرة مطار البصرة، وهي شركات تقدم خدمات للشركات الأجنبية التي تستثمر في الحقول النفطية في محافظة البصرة.

وكان وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أعلن أول أمس الخميس أن قوات شرطة الطاقة العراقية، توفر الأمن لجميع العاملين في الحقول النفطية العراقية وأن جميع الحقول النفطية مؤمنة.