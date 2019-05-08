قفزة جديدة بالاقتصاد المصري

المصدر: رويترز

قالت وزارة التخطيط المصرية في بيان الأربعاء إن اقتصاد مصر نما 5.6 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2018-2019 مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 بالمئة في الربع الثاني من 2018-2019، مقارنة مع 5.3 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو .

وتوقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط في البيان تحقيق "معدل نمو يصل إلى 5.8 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية".

ولم يشر البيان إلى حجم النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019، مقارنة مع 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.