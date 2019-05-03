انخفاض أسعار النفط حوالي 3%

المصدر: رويترز

سجلت أسعار النفط هبوطا حادا الخميس وتراجع الخام الأمريكي حوالي 3 في المئة مع تضرر السوق من مخاوف بشأن وفرة في المعروض غطت على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات لبعض مشتريات الخام من إيران، وزيادة حادة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 1.79 دولار، أو 2.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.81 دولار للبرميل متجهة نحو تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ فبراير، وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.43 دولار، أو 2 في المئة، لتسجل عند التسوية 70.75 دولار للبرميل.