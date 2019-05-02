مصر تبني أكبر محطة معالجة مياه في تاريخها

المصدر: رويترز

أطلقت شركة المقاولون العرب، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، مشروعاً مشتركاً بقيمة 739 مليون دولار، لبناء محطة معالجة مياه تستخدم لأغراض الاستصلاح والزراعة في مصر.

وسيكون المشروع "أكبر محطة لمعالجة المياه في مصر".

والمشروع المشترك مملوك مناصفة بين "أوراسكوم كونستراكشن" و"المقاولون العرب"، وتم توقيع عقد بنظام الهندسة والبناء والمشتريات لتشييد المحطة.

ومن المتوقع أن تبلغ طاقة محطة المعالجة 5 ملايين متر مكعب يوميا، وستعالج المياه لأغراض الاستفادة منها في الاستصلاح والزراعة.

وبالإضافة إلى القيام بأعمال الهندسة والبناء والمشتريات، فإن المشروع سيقوم بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 5 سنوات.