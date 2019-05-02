الدولار ينتعش بعد خسائر وجيزة

المصدر: رويترز

انتعش الدولار اليوم الخميس بعد أن عانى من خسائر وجيزة الليلة الماضية مع تركيز المتعاملين على التصريحات الواثقة نسبيا من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن التوقعات الاقتصادية.

كانت العملة الأمريكية تلقت ضربات بعد تراجع حاد مفاجئ في مؤشر معهد مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 52.8 في حين حدا خفض توقعات التضخم الأمريكي بالمستثمرين إلى بيع العملة الأمريكية ودفع عوائد أدوات الخزانة للانخفاض.

لكن ذلك تغير عندما قال باول إن العوامل الضاغطة على التضخم قد تكون "عابرة" وإنه لا يرى مبررا لتحريك أسعار الفائدة في أي اتجاه.

نتيجة لذلك، علا الدولار نصفا بالمئة فوق أدنى مستويات الليلة الماضية أمام سلة عملات منافسة في حين زادت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات سبع نقاط أساس فوق أقل مستويات الليلة الماضية أيضا.

وتراجع اليورو إلى 1.1198 دولار بعد أن بلغ ذروة 1.1265 دولار خلال الليل، في حين استقرت العملة الأمريكية عند 111.55 ين، ارتفاعا من 111.03.

واستقر الجنيه الاسترليني على نطاق واسع بعد أن سجل ذروة أسبوعين يوم الأربعاء بفعل تكهنات بأن محادثات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بين الحكومة البريطانية وحزب المعارضة الرئيسي تحرز بعض التقدم.

وبلغ الاسترليني 1.3054 دولار في أحدث سعر له، بعد أن صعد خلال الليل إلى 1.3101 دولار قبيل قرار بنك إنجلترا المركزي حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الفائدة دون تغيير على أن تشهد تصريحاته تحولا في توقعات أسعار الفائدة بعد ذلك.