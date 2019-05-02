الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء إلى أدنى مستوى في أسبوع مع تعافي الدولار بعد أن قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي التوقعات لخفض للفائدة هذا العام، ومع تعرض المعدن النفيس أيضا لضغوط من تلميح البنك المركزي الأمريكي إلى نمو اقتصادي قوي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1276.36 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بعد أن هبط عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 1272.74 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الرابع والعشرين من أبريل.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1284.20 دولار للأوقية.

وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة مستقرة وأشار إلى انه لا يعتزم خفض الفائدة في أي وقت قريب.

وتعافى الدولار عقب الإعلان بعدما تراجع في الجلسات الثلاث السابقة. ومن شأن قوة الدولار ان تجعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 14.57 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 2.8 بالمئة إلى 861.50 دلار للأوقية وهو أدنى مستوى في حوالي شهر.

وتراجع البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1349.50 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يناير عند 1309.67 دولار.