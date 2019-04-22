إلغاء رحلات بمطار فرانكفورت الألماني بسبب التهديد بوجود قنبلة

المصدر: د ب أ

أعلن المتحدث باسم الشرطة الاتحادية في ألمانيا، رضا أحمري، إلغاء ثلاث رحلات جوية في مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، بسبب التهديد بوجود قنبلة مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح احمري أن خطاب التهديد وصل مباشرة إلى الشرطة الاتحادية ولفت إلى عدم وجود أي إشارات تدل على مؤلف أو مؤلفي الخطاب حتى مساء اليوم الاثنين، لكنه قال إن التحقيقات لا تزال جارية.

وذكر أحمري أن التهديد وصل السبت عبر صيغة اتصال إلكترونية وورد في الخطاب التهديد بشن هجوم بمتفجرات على ثلاث رحلات لشركة لوفتهانزا إلى باريس وروما ومانشستر.

وكان من المنتظر تسيير هذه الرحلات الثلاث بعد ظهر السبت.

وحسب تصريحات الشرطة الاتحادية، فقد تم أخذ الخطاب على محمل الجد وقررت الشرطة بالتشاور مع لوفتهانزا إلغاء الرحلات، وقال احمري أنه تم تفتيش الطائرات والأمتعة والركاب، وأشار إلى عدم العثور على أي شيء مثير للشبهة.

ولم يتم الإعلان عن الواقعة سوى اليوم.