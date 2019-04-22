الدولار يهبط أمام سلة عملات

المصدر: رويترز

تراجع الدولار قليلا أمام سلة عملات في معاملات هزيلة بسبب عطلات اليوم الاثنين، في حين تعزز الدولار الكندي والروبل الروسي بفعل قفزة في سعر النفط بعد أنباء أن واشنطن ستنهي الإعفاء الممنوح من العقوبات لكبار مستوردي النفط الإيراني.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.15 بالمئة إلى 97.327. كان المؤشر سجل ذروته في أسبوعين عند 97.485 الأسبوع الماضي.

وأمام الين الياباني استقر الدولار دون تغير يذكر بينما صعد اليورو 0.06 بالمئة مقابل العملة الأمريكية.

والأسواق المالية مغلقة اليوم في استراليا وهونغ كونغ والعديد من الدول الأوروبية الرئيسية بمناسبة عيد القيامة. وتداولات الصرف الأجنبي مستمرة عالميا لكن من المتوقع أن يكون الحجم هزيلا.

وصعد الدولار الكندي 0.2 بالمئة أمام نظيره الأمريكي، مع صعود سعر النفط الذي تعد كندا مصدرا رئيسيا له.

وسجل الروبل أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ ابريل الماضي وذروته في شهر أمام الدولار مدفوعا بقفزة أسعار النفط.

ونزل الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.2982 دولار ليهبط عن مستوى 1.30 دولار ويقف على بعد 0.4 بالمئة من أدنى مستوى في شهرين 1.2945 دولار الذي سجله الشهر الماضي.