أمريكان ايرلاينز تسحب بوينغ ماكس من أسطولها

المصدر: د ب أ

أصبحت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" ثاني أكبر شركة طيران أمريكية تسحب طائرة بوينغ 737 ماكس من على جدول رحلاتها خلال موسم السفر المزدخم في فصل الصيف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية عن الرئيس التنفيذي دوج باركر والرئيس روبرت إيسوم قولهما في بيان لموظفي الشركة اليوم الأحد، إن شركة الطيران ستسحب الطائرة ماكس حتى يوم 19 أغسطس.

وفي الأسبوع الماضي، حذفت شركة الخطوط الجوية الأمريكية ساوث ويست ايرلاينز طائرة ماكس من على جدول رحلاتها حتى يوم 5 أغسطس.

وسيتسبب الإجراء في زيادة حالات الإلغاء اليومية بالنسبة للأمريكيين إلى 115 حالة من حوالي 90 حالة.

وكان قد تم رفع الطائرة ماكس من الخدمة في 13 مارس بعد حادث تحطم ثان مميت للطائرة خلال خمسة أشهر.

وتعمل شركة بوينج على تحديثات مقترحة للبرمجيات من شأنها أن تمنع حدوث متكرر لقيام النظام بدفع مقدمة الطائرة إلى أسفل.

ويتعين على هيئات سلامة الطيران الأمريكية الموافقة على عملية الإصلاح واتخاذ قرار بشأن التدريب الجديد للطيارين.

وقال المسؤولان التنفيذيان بشركة أمريكان ايرلاينز إنه "بناء على عملنا الجاري مع إدارة الطيران الاتحادية وبوينج، فنحن على ثقة كبيرة من أنه سيتم إعادة تأهيل الطائرة ماكس قبل هذا الوقت" في إشارة إلى تاريخ 19 أغسطس.

وأوضحا أنه في حال إتمام ذلك، ستعمل طائرات ماكس الأربع والعشرين لدى الشركة كطائرات احتياطية للعمليات التكميلية خلال فترة الصيف.

وتعد شركة الخطوط الجوية الأمريكية "يونايتد كونتيننتال هولدنجز" ثالث شركة طيران أمريكية تقوم بتشغيل الطائرة ماكس في رحلات جوية.