فيراري تستدعي 524 سيارة لمخاطر نشوب حريق وعيوب في الأبواب

المصدر: د ب أ

قالت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين إن شركة "فيراري" الإيطالية، لصنع السيارات الرياضية الفاخرة قد أعلنت عن استدعاء 524 سيارة سيبدأ اعتباراً من 22 مايو المقبل، نظراً لمخاطر نشوب حريق وعيوب في الأبواب، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وأضافت المصلحة أن السيارات المعيبة تشمل 167 سيارة مستوردة من طراز " جي تي سي 4 لوسو" و "جي تي سي 4 لوسو تي"، مُصنّعة ما بين 13 يوليو 2016 و 6 ديسمبر 2018.

وأشارت المصلحة إلى أن الضغط الناتج عن آلية إقفال الأبواب بإحكام قد يتسبب بفشل في فتحها باستخدام مقبض الباب الخارجي للسيارة.

كما سيتم استدعاء 357 سيارة مستوردة تشمل طرازات "جي تي سي 4 لوسو" و "جي تي سي 4 لوسو تي" و "488 جي تي بي" و "488 سبايدر" و"488 بيستا" و "812 سوب فاست" مصنعة خلال الفترة ما بين الثاني من نوفمبر 2017 و 11 أكتوبر 2018 مدرجة على قائمة الاستدعاء.

كما يوجد في طرازات من السيارات المستدعاة عيب في المعدات الخاصة ببخار الوقود ما قد يتسبب بالتشقق والسماح للدخان بالتسرب، ما قد يزيد من مخاطر اندلاع حريق.

وستقوم الشركة باستبدال وإصلاح الأجزاء المعيبة مجاناً.