"شيفرون" تعتزم الاستحواذ على "أناداركو" بـ 33 مليار دولار

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة النفط الأمريكية العملاقة "شيفرون" الجمعة اعتزامها شراء "أناداركو بتروليوم" مقابل 33 مليار دولار تسددها نقدا وفي صورة أسهم من أسهمها، في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في صناعة النفط خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت شركة "شيفرون" أن أصول "أناداركو" ستندمج في أصولها في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال وإنتاج النفط في ولايتي تكساس ونيومكسيكو الأمريكيتين وفي المياه العميقة في خليج المكسيك.

ومن المتوقع أن تعزز الصفقة مكانة "شيفرون" بين شركات النفط الأكبر في العالم "إكسون موبيل" و"رويال داتش شل".

وتعني الصفقة امتلاك الكيان الجديد حقول نفط على مساحة 120 كيلومتراً مربعاً في حوض بيرميان الممتد من ولاية تكساس إلى نيومكسيكو في الولايات المتحدة. ويجري في هذه المنطقة استخدام وسائل الاستخراج المثيرة للجدل المعروفة باسم "التكسير الهيدروليكي" لاستخراج الزيت الصخري.

كما تستحوذ "شيفرون" على مشروع الغاز الطبيعي المسال البحري المملوك لشركة "أناداركو" في موزمبيق والذي تعتبره "مجهزا بصورة جيدة واقتصاديا" وقريبا من الأسواق الرئيسية.

وقال "ميشيل ويرث"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "شيفرون" في بيان صحفي إن الصفقة تضيف قوة إضافية إلى قوة شيفرون، لكن الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ستكافح لتوفير التمويل المطلوب لمساهمي "أناداركو" مقابل أسهمهم إلى جانب سداد 15 مليار دولار ديون مستحقة على الأخيرة.

وكان مجلسا إدارة الشركتين قد وافقا على الصفقة التي من المتوقع اتمامها خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد الحصول على موافقة مساهمي "أناداركو" والسلطات الحكومية المعنية.