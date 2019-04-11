اليابان تعتزم تغيير تصميم عملتها

المصدر: البيان الالكتروني

تعتزم اليابان إعادة تصميم عملاتها الورقية لتضمينها أحدث تقنيات منع التزوير، بحسب ما ذكر موقع (اليابان بالعربي).

وقال الموقع الياباني إن وزير المالية الياباني تارو أسو أعلن عن ذلك الأربعاء، مضيفاً ان تغيير التصميم سيكون الأول منذ العام 2004، وستظهر على فئة 10000 ين صورة إيئيتشي شيبوساوا، الذي يعرف بـ"أبو الرأسمالية اليابانية".

وستظهر على فئة 5000 ين من العملة الورقية صورة أوميكو تسودا، وهي رائدة في تعليم المرأة في اليابان. وهي مؤسسة جامعة تسودا في طوكيو، وعلى فئة 1000 ين من العملة الورقية ستظهر صورة لعالم الجراثيم شيباسابورو كيتاساتو، وهو مطور علاج الكزاز.

وعلى الجانب الآخر، ستظهر صورة للعمل الفني "موجة كاناغاوا العظيمة" لنابغة الطباعة بقوالب الخشب كاتسوشيكا هوكوساي، وهي واحدة من أشهر أعمال الطباعة بقوالب الخشب في العالم.

ومن المتوقع أن تطرح الأوراق النقدية للتداول في حوالي العام 2024، وستتضمن صورا فراغية وغيرها من التقنيات الحديثة لمنع التزوير.

وسيتم أيضا إعادة تصميم العملة المعدنية لفئة 500 ين في حوالي العام 2021.

ويقول وزير المالية إن تصاميم الأوراق النقدية تتغير كل عشرين سنة أو نحوها لمنع تزويرها.