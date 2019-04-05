ترامب: 4 أسابيع لابرام اتفاق مع الصين وقد نفرض رسوماً على سيارات المكسيك

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستعلم خلال "الأسابيع الأربعة المقبلة" ما إذا كانت ستبرم اتفاقاً مع الصين ينهي الحرب التجارية بينهما.

وقال ترامب لصحافيين قبيل لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، كبير المفاوضين الصينيين مع الولايات المتحدة في هذا الملفّ، "إذا توصّلنا لاتفاق سنعقد قمة" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مضيفاً "سنعلم ذلك على الأرجح خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

ويسعى المفاوضون الأمريكيون والصينيون للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تستجيب لشكاوى ترامب بشأن سنوات من المعاملة غير العادلة للشركات الأميركية من جانب الصين، مما سيمسح بإلغاء الرسوم التي تهدد شركات في البلدين.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الصين دأبت على استخدام ممارسات تجارية غير عادلة لسنوات عن طريق دعم شركاتها بقوة وسرقة تكنولوجيا شركات أمريكية.

في 29 مارس قال ترامب إن مفاوضات إنهاء معركة الرسوم الموجعة مع بكين تجري بشكل "جيد جداً"، لكنه أكد أنه لن يقبل إلا "باتفاق رائع".

وفي موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه إذا قرر فرض رسوم جمركية على واردات السيارات من المسكيك، فإن نسبة الرسوم ستكون 25 في المئة.

وفي أحدث تحذير يوجهه إلى المكسيك لتشديد الأمن على حدودها مع الولايات المتحدة، هدد ترامب في وقت سابق اليوم بأنه سيفرض رسوما جمركية على واردات السيارات من المكسيك ما لم تتخذ المزيد من الإجراءات لوقف تهريب المخدرات.

ومتحدثاً إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن المكسيك أبلت بلاء حسنا في الأيام الأربعة الماضية في التعامل مع المهاجرين المتجهين عبر حدودها إلى الولايات المتحدة.