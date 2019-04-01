عطل يؤخر عدداً كبيراً من الرحلات الجوية في أمريكا

المصدر: أ ف ب

واجه عدد كبير من شركات الطيران الأمريكية، منها دلتا إير لاينز ويونايتد وساوث وست، "الاثنين"، عطلاً معلوماتياً أدى إلى تأخير عدد كبير من الرحلات، كما أعلنت السلطات والشركات.

وذكرت الوكالة الفدرالية للطيران في بريد الكتروني أن هذه الشركات تأثرت "فترة وجيزة" بعطل طرأ على البرامج التي صممتها شركة ايروداتا للخدمات، وتتيح توفير بيانات عن الرحلات الجوية مثل الوزن وتفريغ الطائرة.

واصاب العطل عدداً كبيراً من الشركات، منها ساوث وست ودلتا إير لاينز وجت بلو ويونايتد وألاسكا إير وشركات اقليمية تنتمي إلى أميريكن إيرلاينز.

وذكر متحدث باسم ساوث وست أن العطل استمر نحو أربعين دقيقة، لكن المشكلة حلت.

وأضاف أن "حصول تأخير على صعيد الرحلات أمر متوقع، وعلى الزبائن التحقق من آخر التحديثات على موقع ساوث وست. نحن نعمل مع الزبائن الذين تأثرت رحلاتهم".

وقال المصدر إن الرحلات الجوية الرئيسية التي تأثرت كانت الرحلات الداخلية.