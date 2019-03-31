مصر تبقي على سعر بنزين 95 دون تغيير

المصدر: رويترز

قالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الأحد إن مصر ستبقي على سعر بنزين أوكتين 95 عند 7.75 جنيه (0.4485 دولار) للتر في الربع الثاني من 2019، مع ربطها سعر هذا البنزين بأسعار الوقود العالمية للمرة الأولى فيما يعرف بآلية التسعير التلقائي.

كانت مصر التزمت بتطبيق آلية التسعير التلقائي في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة أسعار الطاقة لتواكب نظيرتها في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة إن اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين 95 فقط، قررت عدم تحريك سعر بيع البنزين 95، بناء على تطور سعر الجنيه أمام الدولار والأسعار العالمية لخام برنت.

وقال أنجوس بلير مدير العمليات لدى بنك الاستثمار فاروس القابضة بالقاهرة "ربما تقرر تأجيل أي زيادة حتى يشهد التضخم مزيدا من الانخفاض، حيث يتخذ التضخم اتجاها نزوليا على الأجل الطويل، وفي ضوء الرواتب الجديدة لموظفي الحكومة، أتوقع الآن زيادة أسعار الوقود في يوليو أو أغسطس".