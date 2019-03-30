البنوك الفرنسية تناشد متظاهري السترات الصفراء بالابتعاد عن فروعها

المصدر: د ب أ

ناشدت البنوك الفرنسية متظاهرين "السترات الصفراء" بعدم الاقتراب من فروعها المحلية، فيما تستعد البلاد لتظاهرات "السبت" العشرين على التوالي.

وقال رؤساء بنوك "بي ان بي باريباس اس ايه" و"كريدي أجريكول اس ايه" وسوسيته جنرال ،في عمود نشر اليوم السبت في صحيفة "لو موند" إن "المئات من فروعها المحلية" تعرضت للتخريب في الأربعة أشهر الماضية، كما أن الموظفين تعرضوا للتهديد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضافوا: "نطالب أن يتمكن زملاؤنا وموظفينا من القيام بأعمالهم في ظروف آمنة وهادئة من أجل فائدة عملائهم".

وتضرر أكثر من 760 مكتباً مصرفياً منذ بدء الاحتجاجات. وحظرت سلطات باريس الاحتجاجات في منظقة الشانزليزيه الشهيرة وبالقرب من القصر الرئاسي والجمعية الوطنية، عقب حدوث أعمال نهب الشهر الجاري واندلاع حريق في أحد البنوك، ولكن الحظر لم يردع المتظاهرين من الاحتجاج في مناطق أخرى.

وتوظف المصارف الفرنسية 366200 شخص في 37 ألف فرع ، بحسب اتحاد المصارف الفرنسي.