ارتفاع أسعار الذهب مع هبوط الدولار

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن نتيجة مخاوف حيال ركود محتمل في الولايات المتحدة دفع الدولار للهبوط وزاد من قتامة صورة النمو العالمي.

وبحلول الساعة 12.59 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.5 بالمئة عند 1319.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل المعدن الأصفر الأسبوع الماضي ثالث مكسب أسبوعي على التوالي وارتفع نحو واحد بالمئة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1319 دولارا للأوقية.

وارتفع الذهب أكثر من 13 بالمئة منذ أن لامس أقل مستوى في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس مدفوعا بصفة أساسية بتبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لهجة تميل إلى التيسير النقدي وقلق إزاء النمو العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1559.25 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.8 بالمئة إلى 15.53 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.3بالمئة إلى 846.50 دولار للأوقية.