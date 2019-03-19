أسعار النفط تسجل أعلى مستوى قياسي في 4 أشهر

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر مدعومة باحتمال تمديد تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك ومؤشرات على تراجعات في مخزونات الخام الأمريكية.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 67.54 دولارا للبرميل، مرتفعا 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة. وظل خام القياس العالمي قرب ذروة 2019 البالغ 68.14 دولار التي بلغها يوم الخميس.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 59.09 دولار للبرميل، بزيادة 57 سنتا أو واحد بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 59.23 دولارا.

واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في أذربيجان لمراقبة اتفاق خفض معروض الخام، حيث قالوا إنهم سيذهبون لأبعد من التزاماتهم في الأشهر المقبلة.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال في نيويورك "التصريحات الصادرة عن اجتماع أوبك كانت داعمة بما يكفي لكي ننطلق."