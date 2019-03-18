الفالح: لن نسمح بتعرّض أمن الطاقة للتحديات

المصدر: باكو- رويترز

قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، «لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في نفس الوقت لن نترك المستثمرين وشركات النفط والغاز حائرين، لا يعلمون ما سيجلبه الغد، على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع».

معرباً عن تفاؤله بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة. وأضاف على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو "أنا متفائل جداً بتحسن الالتزام باتفاق أوبك+، هو قوي بالفعل بالمعايير التاريخية".

وصرح للصحافيين بأن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام، أقل منها في 2017 و2018، لكن منتجي النفط «سيعوضون التأخر قريباً جداً»، مؤكداً أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين، مثل أذربيجان، سيواصلون العمل معاً لإدارة استقرار سوق الخام.

ومن جانبه، قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، إن الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك وغير الأعضاء، يتحسن، وهو ما سيساعد سوق النفط على اجتياز الزيادة الحاصلة في مخزونات الخام.

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