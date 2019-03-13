الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء، متجاوزا المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، وسط الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 11.07 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1308.15 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الأول من مارس عند 1308.98 دولار للأوقية.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1308.50 دولار للأوقية.

كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد مُنيت بهزيمة ثانية بشأن خطتها لاتفاق الانفصال، ليشتد انزلاق بريطانيا في أزمة سياسية قبل الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.

وارتفع المعدن الأصفر، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، نحو 13 بالمئة منذ لامس أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس من العام الماضي.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا كبير المحللين في أكتيف تريدز في مذكرة "حقيقة أن المعدن النفيس تجاوز مستوى 1300 دولار يمثل مؤشرا إيجابيا، بما يفتح المجال أمام مزيد من المكاسب".

ومن المتوقع حاليا أن يرفض المشرعون البريطانيون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في تصويت يجريه البرلمان في الساعة 19.00 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر أن يصوتوا مجددا غدا الخميس على طلب تأجيل موعد الانفصال، وهو أمر يتعين أن توافق عليه جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1549 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 834 دولارا.

وزادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.52 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ الأول من مارس.