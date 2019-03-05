الأردن يُعيد تسيير رحلات طيران عبر الأجواء السورية

المصدر: د ب أ

أعاد الأردن، الاثنين، تسيير الرحلات الجوية عبر الأجواء السورية، بعد 7 سنوات من التوقف، إثر الأوضاع هناك.

وأوضحت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية في بيان، أنه بناء على التقييمات، فقد تقرر للمشغلين الأردنيين الراغبين بالتشغيل عبر الأجواء السورية بالقيام برحلاتهم عبوراً.

وكان عضو مجلس النواب الأردني طارق خوري، قد أكد في وقت سابق، أن حكومة بلاده ستصدر قريباً قراراً، يقضي باستئناف حركة الطيران إلى سوريا، وعبور أجواء الجارة الشمالية في رحلات الطائرات.

وأوضح خوري أن هذا القرار، يأتي بعدما توجه وفد من الأردن إلى دمشق، للتأكد من سلامة الأجواء أمام الطيران المدني للمملكة، مؤكداً أن لا خوف الآن من المرور فوق الأجواء السورية، وأن فتح الأجواء هو لمصلحة الأردن، وشركات الطيران الأردنية.

وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي، قد أعلن في تصريحات صحافية مؤخراً، أن بلاده تنوي استئناف حركة الطيران إلى سوريا، بعد تلقي ضمانات من السلطات حول السلامة الجوية للطائرات.

وعلقت الخطوط الملكية الأردنية، الرحلات اليومية إلى دمشق وحلب في 2012، بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا.