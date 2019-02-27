فيتنام تشتري 100 طائرة بوينغ 737 ماكس

المصدر: د ب أ

وقعت فيتنام اتفاقا مع الولايات المتحدة اليوم الأربعاء لشراء 100 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس فيتنام الأمين العام للحزب الشيوعي نجوين فو ترونج العقود في مراسم بالقصر الرئاسي في هانوي.

ووصل الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى فيتنام ، حيث يلتقيان في وقت لاحق اليوم للمرة الثانية منذ يونيو. ويسعى الجانبان إلى إيجاد مسار لدفع محادثاتهما النووية المتوقفة.

وسيجتمع ترامب وكيم، اللذان التقيا للمرة الأولى بسنغافورة في يونيو الماضي لمدة قصيرة بمفردهما في هانوي قبل أن ينضما إلى "عشاء اجتماعي" مع مساعديهما، حسبما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" وهي في طريقها إلى فيتنام.

وسينضم إلى ترامب على مأدبة العشاء وزير الخارجية مايك بومبيو، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني. وسيرافق كيم، المفاوض الكوري الشمالي البارز كيم يونج تشول ومسؤول ثالث لم يتم الكشف عنه، حسبما ذكرت ساندرز.

ومن المتوقع أن يعقد ترامب وكيم يوما ثانيا من الاجتماعات غدا الخميس.