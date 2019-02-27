ارتفاع قياسي لسعر البلاديوم واستقرار الذهب وانخفاض الفضة

المصدر: رويترز

سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا الثلاثاء متجاوزا 1550 دولارا مع تهديد عمال مناجم في جنوب إفريقيا بالإضراب عن العمل، مما زاد بواعث القلق بشأن المعروض في سوق شحيحة بالفعل.

واستقرت أسعار الذهب بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن البنك سيتحلى بالصبر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للبلاديوم إلى 1565.09 دولار للأوقية (الأونصة) خلال تعاملات أمس، وزاد 0.9 بالمئة إلى 1555 دولارا في الساعة 1925 بتوقيت غرينتش.

في غضون ذلك، استقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1327.41 دولار للأوقية، في حين انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة في التسوية إلى 1328.50 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.88 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة مسجلا 854 دولارا للأوقية. وكان البلاتين لامس أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر عند 858 دولارا في وقت سابق.