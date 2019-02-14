اتفاق مغربي إسباني لإنشاء خط ثالث للربط الكهربائي

المصدر: رويترز

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب وإسبانيا وقعا اتفاقية في الرباط الأربعاء لإنشاء خط ثالث للربط الكهربائي بين البلدين.

ويوجد بالفعل خطان تحت البحر بين البلدين بقدرة مجمعة تصل إلى 1400 ميجاوات.

وقًع الاتفاقية وزيرا الطاقة بالبلدين في حفل رأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب. ووقع البلدان أيضا 11 اتفاقية أخرى في مجالات الدبلوماسية والمالية والثقافة والنقل الجوي والأمن.

واتفق المغرب والبرتغال في 2015 على خطط لخط للربط الكهربائي بقدرة 1000 ميجاوات.

وفي ديسمبر الماضي، وقع المغرب وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا إعلانا مشتركا لتسهيل اتفاقيات شراء الطاقة عبر الحدود.