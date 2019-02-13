ترامب يدرس كل الاحتمالات بشأن مهلة التجارة مع الصين

المصدر: رويترز

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكف على تقييم الاحتمالات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع مهلة الأول من مارس للوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين، مضيفة أن الاتفاق النهائي يعتمد على اجتماع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ شخصيا.

ومن المنتظر أن تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم الوفاء بعد تلك المهلة ومن المرجح أن يدفع ذلك العملاق الآسيوي إلى الرد بالمثل. لكن في الأيام القليلة الماضية، أشار ترامب إلى مرونة بشأن موعد انتهاء المهلة بأن قال يوم الثلاثاء إنه ربما يؤجله قليلا.

ومن المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة بحلول موعد أول مارس، وهو ما سيزيد الألم والتكاليف في قطاعات تتراوح من السلع الإلكترونية الاستهلاكية إلى الزراعة.

وقالت ساندرز أيضا إن الوصول الى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين سيحتاج إلى اجتماع مباشر بين ترامب وشي، مضيفة أن منتجع مار-آ-لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا سيكون موقعا جيدا لمثل هذا اللقاء.

وفي وقت سابق اليوم أبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الصحفيين في بكين أن المحادثات بين البلدين تسير بشكل جيد. وكان منوتشين وصل إلى العاصمة الصينية أمس الثلاثاء برفقة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.