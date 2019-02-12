مصر ترسي 12 امتيازاً للتنقيب عن النفط باستثمارات 800 مليون دولار

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء عن ترسية 12 امتيازا للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في مصر على عدد من الشركات العالمية والشركة العامة للبترول المصرية باستثمارات يبلغ حدها الأدنى 750-800 مليون دولار.

وأضافت وزارة البترول في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه أن شركات نبتون انيرجي وميرلون وشل وإيني والشركة العامة للبترول فازت بعدد 7 امتيازات للتنقيب عن النفط في مصر من خلال حفر نحو 39 بئرا.

وفازت شركة شل ايجبت بثلاث مناطق امتياز في مزايدة الهيئة العامة للبترول.

وتشمل مزايدة هيئة البترول قطاعات بالصحراء الغربية وبوادي النيل وقطاعات بخليج السويس وبالصحراء الشرقية.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

وفي مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، فازت شركات شل وإكسون موبيل وبتروناس وديا وبي.بي وإيني بعدد 5 امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر لحفر 20 بئرا.

وشهدت مزايدة إيجاس دخول شركة إكسون موبيل لأول مرة لأعمال البحث والتنقيب عن الغاز في مصر.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، شهية مصر لطرح مزايدات جديدة.

وتشمل مزايدة إيجاس، وهي الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى قطاعات برية بدلتا النيل.

وقال طارق الملا وزير البترول المصري في مؤتمر صحفي اليوم إن الحد الأدنى لاستثمارات الامتيازات التي أُرسيت اليوم يبلغ 750-800 مليون دولار.