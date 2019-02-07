ألمانيا تسعى لإقرار حق الإنسان في العمل من المنزل

المصدر: د ب أ

أكد تقرير صحفي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا يسعى لإقرار حق الإنسان في العمل من المنزل، حيث ذكرت مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الخميس أن الحزب سيناقش خلال اجتماعه المغلق المقرر يومي الأحد والاثنين القادمين استراتيجية عمل للحزب تتضمن اقتراحا لإقرار حق الموظفين في العمل من المنزل.

وجاء في الاستراتيجية المقترحة وفقا للتقرير: "سنقر حق الإنسان في العمل أثناء التحرك... والعمل من المنزل، وذلك حتى يستفيد مزيد من العاملين من مميزات الرقمنة".

ولكن الحزب يعتزم في الوقت ذاته حماية العاملين من المنزل من العمل ساعات إضافية بشكل مفرط، وذلك من خلال ضمان عدم الوصول إليهم بشكل دائم.

كما يسعى الحزب لتمكين العاملين من المنزل من حساب ساعات العمل الإضافية من خلال حساب شخصي خاص بساعات العمل، واعتماد الساعات التي يقضيها الموظفون في دورات إعادة التأهيل ضمن رصيد ساعات العمل، وذلك من أجل الاستفادة بها كرصيد إضافي عندما يحتاجها الآباء والأمهات على سبيل المثال لقضاء وقت أطول مع أطفالهن.

وحسب التقرير فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعتزم جس النبض عقب اللقاء المغلق لقياداته بشأن الاقتراحات التي يمكن تطبيقها بالتعاون مع شريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، اللذان يشكلان التحالف المسيحي الديمقراطي.