بكين تطالب واشنطن بالتوقف عن "القمع غير المعقول" للشركات الصينية

المصدر: د ب أ

دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التوقف عن "القمع غير المعقول" للشركات الصينية، في إشارة إلى اتهامات أمريكية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية اتهمت شركة هواوي، يوم الاثنين، بالاحتيال وسرقة أسرار تجارية والتآمر.

وتصف لائحة الاتهام المؤلفة من 10 تهم، جهود هواوي المزعومة لسرقة أسرار تجارية من شركة اتصالات أخرى هي "تي موبايل يو إس إيه" في بيلفيو بواشنطن خلال الفترة من 2012 حتى 2014.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية أن هواوي قامت حينها بعرقلة العدالة عندما هددت شركة "تي موبايل" بمقاضاة الشركة الصينية.

وفي لائحة منفصلة من 13 تهمة صدرت في نيويورك، ورد اسم مينج وانتشو، المسؤولة المالية بشركة هواوي، ابنة مؤسس الشركة العملاقة .

واتُهمت مينج ومسؤولون آخرون في هواوي بالاحتيال المصرفي وغيرها من الاتهامات الأخرى ذات الصلة بالانتهاكات المزعومة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.