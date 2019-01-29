النفط يهبط 3% مع زيادة الإنتاج الأمريكي

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة الاثنين، مسجلة أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في شهر، وذلك بعد زيادة في أنشطة الحفر لاستخراج النفط في الولايات المتحدة أشارت إلى مزيد من النمو في الإمدادات وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.71 دولار، أو ما يعادل 2.8 بالمئة، ليبلغ في التسوية 59.93 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.70 دولار، أو 3.2 بالمئة، ليبلغ في التسوية 51.99 دولار للبرميل.

وقالت بيكر هيوز لخدمات النفط في تقريرها الأسبوعي يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأمريكية رفعت عدد الحفارات التي تبحث عن نفط بواقع عشر حفارات.