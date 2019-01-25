"الإغلاق الحكومي" يؤخر حركة الطيران بأمريكا

المصدر: د ب أ

أثر الإغلاق الحكومي الجزئي اليوم الجمعة على حركة الطيران في المطارات الأمريكية المزدحمة، بسبب زيادة عدد الإجازات المرضية للموظفين عن المعتاد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان: "نعاني زيادة طفيفة في الإجازات المرضية في مطارين، ونحاول تخفيف هذا التأثير عبر زيادة الموظفين، وإعادة مسار حركة الطيران، وزيادة المساحة الزمنية بين الطائرات عند الحاجة".

ولم يؤكد البيان تقارير إخبارية أن كل حركة الطيران في مطار لاجوارديا بنيويورك قد توقفت. وسجل موقع لتتبع الرحلات تأخيرات من 15 إلى 29 دقيقة في مطار لاجوارديا "بسبب توقف على الأرض"، وهو ما يشير لوجود كثافة للطائرات على المدرج ما يستدعي تأجيل بعض الرحلات.

وأشار الموقع إلى تأخير الرحلات القادمة عن موعدها الأصلي بنحو 90 دقيقة في المتوسط.

كما تم تأجيل رحلات في مطارات رئيسية أخرى، من بينها في نيووارك ونيوجيرسي خارج مدينة نيويورك وفيلادلفيا، وفقا لتقارير إخبارية.

وأجبر الإغلاق الذي دخل يومه الخامس والثلاثين آلاف ضباط إدارة أمن المواصلات الذين يتولون تفتيش الركاب، وضباط حركة الطيران، للعمل بدون أجر. في حين تم منح مئات الآلاف من موظفي الحكومة الآخرين إجازات.

وجاءت التأخيرات عقب تحذير من اتحاد نقابي بمجال الطيران جاء فيه أن الإغلاق الحكومي الجزئي، قد يتسبب في اضطراب حركة السفر الجوي.

وجاء في بيان مشترك عن نقابات تمثل الطيارين والمضيفين وضباط حركة الطيران الأمريكيين، أنه "في صناعة تجنب المخاطر الخاصة بنا، لا يمكننا حتى حساب مستوى الخطر الحالي، ولا التنبؤ بالنقطة التي سينهار عندها النظام بأكمله... هذا أمر غير مسبوق".

واستمرت المباحثات لإنهاء الإغلاق الحكومي اليوم الجمعة، مع قادة مجلس الشيوخ سعيا للتوصل لاتفاق يرضي الرئيس دونالد ترامب بشأن أمن الحدود.

(د ب أ) ش أ ع خ