مباشر.. انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا

انطلقت اليوم اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة دافوس بسويسرا بمشاركة مسؤولي 1000 مؤسسة وجهة وشركة اقتصادية عالمية تحت شعار «العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة».

وافتتح البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» أعمال الدورة الـ 49 للمنتدى الذي يستمر حتى 25 يناير الجاري.

وتشارك الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في المنتدى الدولي، وتبحث الإمارات من خلال مشاركتها في 10 جلسات رئيسية أهم التحديات العالمية في مجالات الاقتصاد والعلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيئة وريادة الأعمال.

ويلقي الرئيس البرازيلي الجديد "جايير بولسونارو" كلمة الافتتاح للمنتدى الذي يستمر 4 أيام، حيث يعد المنتدى أول ظهور دولي للرئيس البرازيلي الجديد منذ أدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في بداية يناير الحالي. ورغم إعلان الرئيس الشعبوي المثير للجدل اعتزامه خصخصة مشروعات البنية التحتية في البلاد، فمازال من غير الواضح ما إذا كان سيتبنى بالفعل سياسات اقتصادية بالغة الليبرالية.

يتبوأ بولسونارو مركزاً مهماً بالمنتدى بعد إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاركته في المنتدى بسبب أزمة الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأميركية نتيجة عدم تمرير موازنة العام المالي الجديد الذي بدأ أول أكتوبر الماضي.

كما تغيب رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي عن المشاركة وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب الأزمات الداخلية في بلادهما.

ومن المنتظر أن تتجه الأنظار نحو المشاركين الآخرين وبخاصة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

