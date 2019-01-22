«دافوس» ينطلق اليوم.. وصندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان - وكالات

تنطلق اليوم اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة دافوس بسويسرا بمشاركة مسؤولي 1000 مؤسسة وجهة وشركة اقتصادية عالمية، ويستمر المنتدى حتى 25 يناير الجاري، تحت شعار «العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة». وتشارك الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في المنتدى الدولي، وتبحث الإمارات من خلال مشاركتها في 10 جلسات رئيسية أهم التحديات العالمية في مجالات الاقتصاد والعلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيئة وريادة الأعمال.

وعلى صعيد متصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2019، آخذاً في الاعتبار استمرار التوترات التجارية وتصاعد المخاطر السياسية، محدّداً نمو العام الجاري بنسبة 3.5%، انخفاضاً بنسبة 0.2% من توقعه الأخير للنمو في أكتوبر. ويبقي صندوق النقد تقديراته لنسب نمو القوى الاقتصادية الكبرى أي الولايات المتحدة والصين على ما هي. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في اقتصادات السعودية والمنطقة للعام 2019، بسبب أسعار النفط المتراجعة واتفاق خفض إنتاج الخام والتوترات السياسية.