ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 6 أسابيع

المصدر: د ب أ

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في ستة أسابيع الجمعة بعدما عرضت الصين تكثيف وارداتها للمنتجات الأمريكية من أجل تسوية نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، زادت أسعار التعاقدات الآجلة بنسبة كبيرة بلغت 3.5 بالمئة في نيويوك أمس بعد تقارير باقتراح الصين تعزيز مشترياتها من السلع الأمريكية لمدة ست سنوات. ومن شأن هذا العرض أن يعزز المشتريات بمقدار تريليون دولار ما يخفف من حدة المخاوف من أن يؤدي النزاع التجاري إلى ركود طويل للطلب على الطاقة.

وقفزت أسعار خام غرب تكساس "الخام الأمريكي الخفيف" بنسبة كبيرة بلغت 1.83 بالمئة لتصل إلى 53.90 دولار للبرميل في بورصة نيويورك للسلع التجارية في أكبر زيادة منذ السابع من ديسمبر، عندما ارتفع مزيج برنت القياسي العالمي بنسبة 3 بالمئة ليصل إلى 63 دولارا للبرميل في لندن.

ويواصل النفط ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي مع تحقيق مكاسب بلغت حوالي عشرين بالمئة مع تراجع المخاوف حيال زيادة المعروض العالمي.

وخفضت منظمة أوبك إنتاجها من النفط بمقدار هو الأكبر في نحو عامين في ديسمبر قبل جولة جديدة من تخفيضات هذا الشهر وسعي روسيا لتسريع وتيرة تقليصها للإنتاج.

وتراجع إنتاج 14 دولة عضو في أوبك بمقدار 751 ألف برميل في اليوم الشهر الماضي ليصل إلى 11.9 مليون برميل يوميا، أكثر قليلا من نصف هذا الخفض قامت به المملكة العربية السعودية، وفقا لتقرير صادر من الأمانة العامة للمنظمة. وهذا أكبر خفض منذ بدء أوبك جولة سابقة من خفض الإنتاج مطلع العام 2017.