مصر تستأنف خدمة الشحن الجوي إلى أمريكا

المصدر: رويترز

أكد مصدر من شركة مصر للطيران اليوم الخميس أن الشركة استأنفت خدمة الشحن الجوي إلى نيويورك بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات في أعقاب إسقاط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء بتفجير قنبلة زرعها إرهابيون.

وقال المصدر لرويترز "الولايات المتحدة كانت قلقة بعد الحادث وهذا أمر طبيعي بالنسبة لها، لكن إجراءات الأمن والاحتياطات زادت الآن، ورأت أنه لم تعد هناك حاجة" لتعليق خدمة الشحن أكثر من ذلك.

وانفجرت قنبلة على متن الطائرة الروسية وأسقطتها في سيناء في أكتوبر عام 2015 مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

ودفع الهجوم روسيا إلى وقف جميع رحلات الطيران إلى مصر ودفع بريطانيا لوقف الرحلات إلى سيناء.

ولم تتوقف رحلات مصر للطيران لنقل الركاب إلى الولايات المتحدة خلاف فترة وقف خدمة الشحن.

وقال المصدر إن مصر للطيران استأنفت نقل البضائع على رحلاتها التجارية إلى نيويورك أمس الأربعاء.

وأضاف أن مصر لديها خطط مبدئية لبدء خدمة بطائرات الشحن إلى واشنطن.